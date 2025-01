Raça, 26 anos, filha de imigrantes indianos, entre as vítimas do acidente de avião da DC | Notícias do mundo

WASHINGTON: Asra Hussain Raza, filha de imigrantes indianos, estava entre 67 pessoas mortas em uma trágica colisão no ar entre um helicóptero do Exército e um avião no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, de acordo com um relatório da mídia.

A colisão, o desastre da aviação mais fatal dos Estados Unidos desde 2001, ocorreu quando o 5342 Flight of American Airlines caiu com o helicóptero do Exército quando se aproximou do aeroporto na noite de quarta -feira.

Race, 26 anos, foi uma das várias vítimas mortas, disse que seu pai -em -law, Dr. Hashim Raza, CNN.

Filha de imigrantes indianos, a raça se formou com honras em 2020 na Universidade de Indiana e se casou com sua namorada universitária em agosto de 2023, disse Race.

Raza foi consultor da sede em Washington, DC, que viajou para Wichita duas vezes por mês para trabalhar em um projeto de resposta para um hospital lá, disse seu pai -na perna.

Ela costumava chamá -lo no final dos turnos de sua final de emergência para garantir que ela estivesse acordada em casa, disse ela à CNN.

“Ela fez todo o possível para todos”, disse seu pai -nalaw.

O marido de uma vítima do acidente de Potomac disse que sua esposa lhe enviou uma mensagem de texto que estava prestes a pousar, mas quando ele chegou ao aeroporto para buscá -lo, sua vida havia mudado para sempre.

“Ela disse: ‘Estamos pousando em 20 minutos”, disse Hamaad Raza.

Essa foi a última coisa que ele ouviu de sua esposa.

“Eu estava esperando e comecei a ver muitos veículos EMS que aceleram além de mim, como muitos, e dois, meus textos não estavam acontecendo”, disse Hamaad citado pela NBCWashington.

“Está sozinho, ele se sente louco por ter acontecido conosco, para ser sincero”, disse ele.

“Quero dizer, é como se você tivesse visto que essas coisas acontecessem com as notícias, você vê que elas acontecem em outros países. E então, eu me apresento ao aeroporto, e minha esposa não responde, e olho no Twitter e vejo que é o voo dele. .