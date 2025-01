Rachel Sennott acaba de ressuscitar a bolsa de computador de 2005 que cada celebridade Y2K tinha

No segundo, quando vi esse cadeado de ouro indiscutível suspenso da bolsa de Rachel Sennott, cronometei -a como Chloé Paddington. Lançado em 2005 por Phoebe Philo, a bolsa era um ícone no início dos anos 2000. Quando adolescente, eu queria desesperadamente (mas não podia pagar) e agora de repente estou obcecado novamente graças a Sennott.

Fotografado no Festival de Cinema de Sundance em Park City, Utah, Sennott combinou perfeitamente com a jaqueta e a saia bronzeada com seu Paddington vintage, que foi comprado por Última vintage de platina. Chloé’s Kerala 25 é a oferta atual atual à marca, mas você ainda pode marcar o Paddingtons Original no mercado de revenda. Role para baixo para ver a nova roupa de Rachel Sennott e ver como as celebridades estilizaram a bolsa no início dos anos 2000.

Rachel Sennott usando um chloe Paddington vintage em 2025

(Imagem de crédito: Getty Images)

Mischa Barton em 2005

(Crédito da imagem: backgrid)

Jessica Alba em 2006

(Crédito da imagem: Splash by Shutterstock)

Megan Fox em 2011

(Crédito da imagem: Splash by Shutterstock)

Compre bolsas Chloé Paddington no mercado de revenda

Chloe Bola de couro Paddington