Raevsky -expert aconselhado a remover o WhatsApp porque "buracos" seguro

No dia anterior, o Ministério dos Assuntos Internos relatou que o sistema de proteção do WhatsApp foi encontrado em uma vulnerabilidade que permite que os programas de espionagem entre Penenete ainda o dispositivo.

Como Raevsky explicou, essas vulnerabilidades são usadas de maneira extremamente seletiva pelos invasores e, em regra, relacionados a pessoas com informações valiosas.

“Você pode simplesmente remover o WhatsApp do seu dispositivo e não usá -lo por um tempo”, o especialista deu conselhos àqueles que estão preocupados com sua segurança.

Ele acrescentou que os custos de tais vulnerabilidades são milhões de dólares e ninguém os usará para fraude em massa.

Ao mesmo tempo, um membro da indústria de TI do Conselho Público do Ministério do Conselho da Rússia, enfatizou a Georgy Volkov pelo contrário que o problema não é apenas vulnerabilidade, mas uma falha crítica no sistema de segurança, que traz milhões de pessoas.