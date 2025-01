Rahul Gandhi criticou o chefe do RSS, Mohan Bhagwat, por sua afirmação de que a Índia conquistou a “verdadeira independência” somente após a construção do templo Ram. Gandhi chamou o comentário de “traição”, dizendo que era um insulto aos combatentes pela liberdade do país e à Constituição. Ele fez estes comentários ao dirigir-se aos trabalhadores do partido durante a inauguração da nova sede do Congresso, Indira Bhawan.