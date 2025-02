RAHUL GANDHI CIDADANHIA LINHA: O TRIBUNAL PARA O STATUS CENTRAL A SOITOR DO SUBRAMANIAN SWAMY do BJP

O Tribunal Superior de Délhi na quarta -feira ao governo central o status de representação do líder do Subramanian Swamy em BJP em A cidadania indiana do líder do Congresso Rahul Gandhi.

Em sua queixa perante o Ministério do Interior da União em 2019, Swamy alegou que Rahul Gandhi havia declarado cidadão britânico em documentos apresentados às autoridades britânicas. Swamy argumentou que isso violava a constituição indiana e a lei de cidadania e era equivalente a celebrar um passaporte britânico.

O líder do BJP informou ao tribunal que o governo havia emitido um aviso da causa da exposição a Rahul Gandhi, pedindo que ele esclareça sua cidadania britânica. No entanto, ele não respondeu e o governo não tomou mais medidas.

Então, o tribunal pediu ao advogado do centro para informá -lo sobre o apelo do estado de Swamy e a representação apresentada ao ministério.

“A oração não é decidir sobre as questões substantivas da matéria pendente, aqui ou em Allahabad. Ele só procura instruções sobre suas representações. Procure instruções no estágio da carta relacionada à carta”, disse o tribunal, segundo Para o procurador -geral adicional Chatan Sharma

O tribunal listou o assunto para 26 de março para permitir que o ASG tivesse instruções.

Swamy, em seu pedido apresentado pelo zagueiro Satya Sabharwal, procurou as instruções do Tribunal ao Ministério do Interior para determinar se seu A representação deve ser tratada como um litígio de interesse público (PIL).

Em sua carta de abril de 2019 a Rahul Gandhi, o Ministério do Interior o informou sobre a representação de Swamy e, segundo relatos, pediu que ele esclarecesse a posição factual dentro de uma quinzena após receber a comunicação.

Durante a audiência de quarta -feira, o trabalhador de Karnataka de Vigneshir do BJP, que apresentou um pedido no Tribunal Superior de Allahabad sobre a cidadania de Gandhi, argumentou que o pedido de Swamy havia se tornado malsucedido à luz do centro do centro do centro do centro diante do tribunal. Ele argumentou que o centro havia informado o Tribunal Superior de Allahabad que ele estava nos estágios finais para tomar uma decisão com base em sua representação.

