Rahul Gandhi escreve a Delhi CM Atishi e ao Ministro da Saúde JP Nadda sobre a ‘crise humanitária’ fora do AIIMS

O parlamentar do Congresso, Rahul Gandhi, escreveu na segunda-feira ao ministro-chefe de Delhi, Atishi, e ao ministro da Saúde da União, JP Nadda, apontando as terríveis condições enfrentadas pelos pacientes e suas famílias fora do All India Institute of Medical Science (AIIMS) na capital nacional.

Nas suas cartas, o Líder da Oposição em Lok Sabha expressou preocupação com a situação de centenas de pacientes e seus familiares amontoados na calçada e no metrô em frente ao AIIMS e exigiu medidas imediatas para enfrentar a “crise humanitária”.

“Escrevi cartas ao ministro-chefe de Delhi e ao ministro da Saúde da União para fornecer melhores instalações aos pacientes e suas famílias que vêm de todo o país para Delhi AIIMS”, disse Rahul Gandhi em um post no X, compartilhando suas cartas aos dois líderes.

“Recentemente vi que, no frio congelante, essas pessoas são obrigadas a dormir no metrô, embaixo de uma estação de metrô, onde não há água potável nem banheiros. O grande número de pacientes em Delhi AIIMS também mostra que as pessoas não estão obtendo instalações de saúde de boa qualidade e acessíveis onde vivem”, disse o MP Raebareli.

“Espero que, considerando a minha carta, o Ministro-Chefe de Deli e o Ministro da Saúde da União tomem medidas imediatas para resolver esta crise humanitária”, acrescentou.

Na sua carta a Atishi, Rahul Gandhi instou o governo de Deli a agir rapidamente, especialmente durante os invernos rigorosos na capital nacional.

“Soluções mais permanentes para acomodar os pacientes também devem ser exploradas através da construção e expansão de instalações permanentes, em parceria com a AIIMS e o Governo da Índia, bem como com organizações de caridade”, sugeriu.

“Solicito a sua pronta intervenção nesta urgente questão humanitária. Você tem todo o meu apoio em qualquer esforço para reduzir o sofrimento de inúmeros pacientes e suas famílias”, acrescentou o líder do Congresso.

Na sua carta a JP Nadda, Rahul Gandhi destacou a “situação angustiante” fora da principal instituição médica do país e propôs o reforço da infra-estrutura de saúde pública a todos os níveis, do primário ao terciário.

Numa carta a JP Nadda, Rahul Gandhi falou sobre as cenas duras que testemunhou durante a sua recente visita ao AIIMS de Deli. O líder do Congresso disse ter visto centenas de pacientes e suas famílias amontoados nas calçadas e no metrô no frio rigoroso do inverno, apenas com cobertores finos e sem água potável ou instalações sanitárias.

“Muitos destes pacientes viajam de todo o país, gastam as suas poupanças e esperam meses para receber cuidados médicos na principal instituição médica da Índia. Tenho a certeza que concordarão que ninguém deve enfrentar tais dificuldades, especialmente quando já se está a lutar condições médicas graves”, disse Rahul Gandhi.

A carta de Rahul Gandhi chegou dias depois de ele conhecer vários pacientes e suas famílias estacionados em frente ao AIIMS, Delhi. Em vídeo compartilhado pelo Congresso, vários pacientes reclamaram da falta de local para ficar durante o tratamento.

Os pacientes também alegaram que foram obrigados a fazer exames médicos em instalações privadas porque não conseguiram realizá-los no AIIMS.