O líder da oposição, Rahul Gandhi, disse que a “decisão da meia -noite” apressada do primeiro -ministro e do Ministro do Interior para nomear o Comissário do Novo Chefe de Eleição (CEC) foi “desrespeitoso” e “disco”.

Postado por: Devika Bhattacharya Postado em: 18 de fevereiro de 2025