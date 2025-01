Rahul Gandhi perderá o evento do centenário do partido, marcando apenas a sessão do Congresso liderada por Mahatma Gandhi em 1924 – Karnataka News

O líder do Congresso, Rahul Gandhi, não comparecerá ao evento Gandhi Bharat de hoje em Belagavi, Karnataka, devido a problemas de saúde. O ministro-chefe Siddaramaiah confirmou o mesmo.

“Rahul Gandhi estava programado para comparecer ao evento, mas teve que retornar do aeroporto devido a problemas de saúde. Desejo-lhe uma rápida recuperação”, disse.

O evento comemora o centenário da histórica sessão do Congresso de 1924 em Belagavi. Originalmente agendado para 27 de dezembro de 2024, o evento foi adiado após a morte do ex-primeiro-ministro Manmohan Singh.

O evento, com o tema ‘Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan’, continuará com outros líderes proeminentes do Congresso, incluindo o presidente do partido, Mallikarjun Kharge, e a deputada Wayanad, Priyanka Gandhi Vadra. O programa inclui a inauguração de uma estátua de Mahatma Gandhi em Suvarna Vidhana Soudha, seguida de uma reunião pública no recinto do CPED.

Falando sobre a sua importância, Siddaramaiah disse: “Mahatma Gandhi presidiu sozinho a sessão de Belagavi do Congresso, onde desempenhou um papel fundamental no despertar do espírito da Independência. As suas ideologias de não-violência, de empoderamento das mulheres e de desenvolvimento rural permanecem intemporais e relevantes.”

Referindo-se ao significado ideológico do evento, Siddaramaiah comentou: “Mesmo nos seus momentos finais, Gandhi disse ‘Olá Ram’. “Ele era um verdadeiro hindu que buscou a reforma religiosa e imaginou um futuro para o país juntamente com a sua independência.”

Siddaramaiah também falou sobre o Hindutva de Gandhi. “Acreditamos fortemente no Gandhian Hindutva, o que contrasta fortemente com a ideologia do BJP enraizada em ‘Manuvaad’. O BJP tem tentado sistematicamente enfraquecer a Constituição, mas tais tentativas não devem ser permitidas em nenhuma circunstância”, disse ele.

com contribuições do PTI