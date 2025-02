Rai 1 vence a noite com o anti-Priebke: Il Guizzo de "A borboleta louca"

Klaus Davi 1 de fevereiro de 2025

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna Klaus Davi dedicada à tela pequena

Quem está subindo (( A borboleta louca – Rai 1)

A implantação da RAI para o dia da memória não dá, coroada na noite de quarta -feira pelo filme de TV The Crazy Butterfly, baseado no romance autobiográfico de Giulia Spizzichino escrito com Roberto Riccardi. O título é derivado do apelido de Giulia, um judeu que sobreviveu ao ancinho do gueto de Roma que perdeu 26 parentes durante a guerra e que foi uma testemunha importante no julgamento na Argentina em 1994 pela condenação e extradição dos nazistas – Criminoso Erich Priebke.

E as avaliações recompensaram a escolha: o primeiro canal venceu o horário nobre com 3.466.000 espectadores e 18,43% da ação, picos de 20% na emocionante final onde são vistas imagens reais dos processos de Priebke. A prevalência do alvo feminino (25%de picos), mas também uma boa contribuição de dispositivos digitais, com quase 20 mil espectadores de acordo com a auditora total do público.





A interpretação de Elena Sofia Ricci é particularmente bem -sucedida, perfeita no papel de Giulia, uma mulher sensível e combativa. Tantas vezes em ficção, este filme de TV transferiu mais realidade do que um relatório jornalístico. E o público confirmou que há uma maioria silenciosa dos italianos que pelo menos não concorda com o nível emocional com a redução do Holocausto e sua colocação na história.