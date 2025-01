Rai 2, as estrelas do esqui deslumbram o Auditel: orgulho italiano, aqui estão os números

Klaus Davi 22 de janeiro de 2025

Oferecemos “Tele…Eu recomendo”, coluna de Klaus Davi na telinha

QUEM VENDE (Copa do Mundo de Esqui Feminino)

Ainda não estamos no nível dos pecadores, mas estamos perto. Graças às vitórias contínuas dos nossos atletas, as últimas provas da Copa do Mundo de esqui feminino atingiram um nível de classificação muito próximo ao do número 1 do Tirol do Sul no mundo do tênis ou dos últimos Jogos Olímpicos. O Super G de Cortina, onde Federica Brignone triunfou no domingo com o Total Audience Auditel, atingiu quase um milhão de espectadores, superando os 11% de share da manhã na Rai 2.

Mas também no sábado, 18 de janeiro, novamente na Rai 2, a vitória de Sofia Goggia na descida Ampezzo encantou 854 mil pessoas, ultrapassando os 10% de share. Graças a esta nova pesquisa da Auditel, constatamos que em comparação com o padrão tradicional, a quota de dispositivos tecnológicos (smartphones, tablets, PCs,…) para estas competições de esqui é em média de quase 20.000 unidades, com um aumento de quota de 0,14%. O desporto de inverno por excelência também acontece na histórica La Domenica Sportiva, que atinge picos superiores a 10%.





Todas as vitórias são bonitas, mas certamente a saga de Sofia Goggia, que renasceu completamente após uma lesão gravíssima, deu, segundo os anunciantes, um salto nesta disciplina que talvez não se visse desde os tempos de Alberto Tomba.