Rai 2 voa com Italrugby: auditivo, é isso que os azzurri gostam

Klaus Davi 4 de fevereiro de 2025

Quem está subindo (Rugby Seis Nações: Escócia -Ibitaly – Rai 2)

Infelizmente, nossa equipe nacional não conseguiu vencer a Escócia enquanto jogava uma boa partida, mas a boa notícia é que o primeiro jogo das seis nações, embora pouco anúncio e apoiado no nível de marketing da RAI (nessas coisas é a competição mais astuto) , ele alcançou um bom resultado no dia no sábado, em Rai 2, em média, 5,6% da participação com quase 650 mil espectadores, mas com picos de 7% no segundo tempo, quando o blues, pelo Allan e arrasta a meta Di Brex, eles conseguiram se reunir de 19 a 6 a 19.

Em comparação com esse futebol “transversal”, o público da bola oval pode contar muitos graduados (7% da participação no alvo) e um núcleo duro discreto do público feminino (4,5%). O rugby é um certo esporte que combina a dureza da disciplina com o jogo honesto das regras, considerado por todos uma referência de respeito mútuo. Um modelo também os fãs, que tradicionalmente se conhecem e se bebem nos bares após as competições, exatamente nas horas em que as notícias sobre as notícias do ataque ao trem de Veneza são abertas pelos fãs udineses. É claro que o pecador do rugby ainda está faltando, mas se as diferentes federações acreditassem em algo mais, esse esporte “proletário” teria todas as características a se virar.