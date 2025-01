Raimondo Vianello e Eva Herzigova? Uma história muito picante: há muitos anos… | Olhar

Do silencioso Celentano ao Fantástico 8 viva Beppe Grillo e a piada de mau gosto sobre os socialistas na China. E de novo: Bagaglino, De Mita furioso e Andreotti muito feliz. O épico de Rai da década de 1980 e além é central Samurai. As aventuras de um Forrest Gump da TV nos bastidores do poderescrito pelo histórico executivo de TV Mário Mafucci com Andrea Scarpa (livraria da Edizioni Fuoriscena).

O incidente diplomático internacional causado pelo trio Solenghi-Lopez-Marchesini que o Aiatolá Khomeini levantou diretamente foi lendário: “Meses depois, num jantar Programa de estudo revelou a Tullio: ‘Esse seu quadro foi o mais caro da história da TV, com essa desculpa o Irã não nos pagou muito dinheiro'”, lembra Maffucci, entrevistado pelo Corriere della Sera.

O capítulo é muito gostoso Festival de São Remoque acompanhou pessoalmente o empresário, agora com 85 anos, de 1982 a 2000, sendo os últimos 4 anos como diretor artístico. Ainda no imaginário coletivo gerenciando Raimundo Vianello: “Ele me disse: ‘Baudo teve a loira e a morena, eu vou ter isso também o belo e o feio‘. Fiquei surpreso. “Não será fácil para você encontrar alguém disposto a assumir esse papel.” ‘Eu entendi. O ruim será Pivetti. Não a que está sentada na Câmara, mas a irmã dela, que também é inteligente. A beleza era embora Eva HerzigovaVianello era louco por ela.”

Nem tudo correu bem: ‘Três horas depois da transmissão, ligaram-me desesperados.’ Verônica (Verônica Pivetti, ou seja) há um colapsos nervosos, ele não quer mais fazer isso. Ele leu o roteiro e só então entendeu seu papel. “Raimondo, você não contou a ela?” ‘Na verdade. Eu estou indo agora. Ele encontrou as palavras certas e Pivetti subiu ao palco.”