Raj Thakery expressa choque pela derrota da pesquisa do partido: como os votos desapareceram?

O chefe do Maharashtra Navnirman Sena (MNS), Raj Thakery, abordou recentemente os principais temas, incluindo a controvérsia em torno do filme “Chaava”, o mau desempenho de seu partido nas pesquisas da Assembléia de Maharashtra e sua posição política.

Thakery elogiou o filme “Chaava”, baseado na vida de Sambhaji Raje, e instou o diretor Laxman Utekar a eliminar uma cena controversa do trailer que mostra Sambhaji dançando com um lezim. Ele chamou o filme como um orgulho para Maharashtra e incentivou as pessoas a vê -la.

Refletindo sobre as recentes pesquisas da Assembléia, Thakery expressou seu choque pela derrota do MNS. Ele questionou o processo eleitoral, citando casos em que os candidatos de seu partido receberam votos surpreendentemente baixos. “Os votos desapareceram?” perguntado.

Em resposta às acusações de mudar sua posição política, Thakery disse que outras partes, como Shiv Sena e NCP, também mudaram suas alianças de conveniência. Ele reafirmou seu compromisso com sua ideologia, Marathi Orgulho e trabalhadores do partido.

Thakery anunciou planos para introduzir um “código de conduta” para garantir a disciplina dentro do MNS. Ele enfatizou seu objetivo de liderar uma festa forte e vibrante, pronta para enfrentar desafios futuros.

O discurso destacou a abordagem de Thakery em reflexão, ação e sua dedicação inabalável ao seu partido e princípios.