Rajastão realizará revisão em três níveis dos pactos assinados durante a cúpula de investimento global

O governo do Rajastão anunciou na quarta-feira que será realizada uma revisão em três níveis dos Memorandos de Entendimento (MoU) assinados à margem da cimeira global de investidores ‘Rising Rajasthan’, realizada em Jaipur.

De acordo com o governo estadual, os memorandos de entendimento de mais de 1.000 milhões de rupias serão revisados ​​por uma equipe liderada pelo ministro-chefe Bhajan Lal Sharma. Os memorandos de entendimento no valor entre 100 e 1.000 milhões de rupias serão revistos por uma equipa liderada pelo secretário-chefe e os memorandos de entendimento no valor inferior a 100 milhões de rupias serão revistos semanalmente ao nível do secretário departamental.

De acordo com uma declaração emitida pelo Departamento de Informação e Relações Públicas (DIPR) do governo do Rajastão, memorandos de entendimento no valor de mais de 35 lakh crore foram assinados no âmbito da Cúpula de Investidores Globais ‘Rising Rajasthan’, que 261 memorandos de entendimento valem cerca de 32 milhões de rupias. São mais de 1.000 milhões de rúpias.

De acordo com o DIPR, foram assinados 1.678 memorandos de entendimento de mais de 100 milhões de rupias, mas menos de 1.000 milhões de rupias, cujo valor total é superior a 3,5 lakh crores, enquanto 9.726 memorandos de entendimento de até 100 milhões de rupias foram assinados. cerca de Rs 90.000 milhões. .

Durante a Cúpula de Investimento Global ‘Rising Rajasthan’, realizada em Jaipur de 9 a 11 de dezembro, o primeiro-ministro Narendra Modi foi o principal convidado. Ele inaugurou a exposição de negócios globais na cúpula e fez o discurso principal no evento. 32 países participaram do megaevento, dos quais 17 eram países parceiros. O evento, realizado no Centro de Exposições e Convenções de Jaipur (JECC), contou com a participação de mais de 5.000 titãs empresariais e da indústria, organizações e investidores.

Dos países participantes, 17 países parceiros incluíram Japão, Suíça, Singapura, Dinamarca, Coreia do Sul, Malásia, Espanha, Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, Nepal, Omã e Tailândia. Outros países que participaram na cimeira foram os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Equador, Paraguai, Finlândia, Rússia e Zimbabué.