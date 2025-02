Rajasthan: 6 MLA do Congresso suspenso, para passar a noite na Assembléia após Ruckus sobre o Jibia ‘Dadi’ Indira Gandhi, do ministro -ministro, ministro

Seis MLA do Congresso foram suspensos do período restante da sessão orçamentária da Assembléia do Rajastão e passarão uma noite na Câmara após um tumulto para um comentário ‘Dadi’ Indira Gandhi de um ministro da Assembléia na sexta -feira.

Segundo os relatos, os cobertores e colchões foram levados para a Assembléia do Rajastão para o MLA.

“No orçamento de 2023-24, como sempre, ele nomeou o esquema (sobre albergues de mulheres que trabalham) depois que a avó (avó) Indira Gandhi”, disse o ministro da justiça social e o empoderamento Avinash Gehlot, ao responder a uma pergunta sobre uma pergunta sobre uma pergunta sobre Uma pergunta sobre os abrigos para trabalhar mulheres, informou a PTI.

Protesto pelo Congresso Rajasthan PCC Govind Singh Domera exigiu que a declaração fosse eliminada e o ministro se desculparia.

O MLA do Congresso também invadiu o poço, levantando slogans e exigindo um pedido de desculpas do ministro.

No entanto, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jogaram Patel, disse que não havia nada de um pouco parlamentar na palavra ‘dadi’, informou a PTI.

MLA suspenso LaxMangarh MLA e o chefe do Partido do Estado Govind Singh Dotasra, Ramkesh Meena, Amin Kagzi, Zakir Hussain, Hakim Ali e Sanjay Kumar, estão entre os suspensos.

O MLA do Congresso entra bem Quando os MLAs do Congresso começaram a entrar no poço, a casa foi adiada por meia hora. Mais tarde, quando os procedimentos da Câmara foram retomados, os líderes do Congresso continuaram com sloganing.

O principal chicote exige suspensão Afirmando que a velocidade e a intenção com que eles se moveram em direção à cadeira e o incidente para chegar perto do Presidente são definitivamente condenáveis ​​e não um crime perdoável, o chefe do governo, o chefe Jogeshwar Garg, exigiu que os seis membros do Congresso fossem suspensos.

A Câmara aprovou a proposta de votação por voz, após o que o presidente Vasudev Devnani adiou a câmera até as 11 da manhã de 24 de fevereiro.

Dostara atinge o governo Dotasra disse em ‘X’: “Rajasthan não tolerará o insulto à Indira Ji.

O ministro do BJP, Avinash Gehlot, que comentou o ex -primeiro -ministro, Indira Gandhi, deveria se desculpar.

A voz do povo não pode ser suprimida suspendendo -os da assembléia, disse Mla Zakir Hussain.

Fonte