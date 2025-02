Rajasthan decide mudar o nome do vice -chanceler de ‘Kulpati’ a ‘kulguru’

O governo do Rajastão aprovou um projeto de lei na Assembléia Estadual para alterar a designação hindi dos vice -chanceleres da universidade de ‘Kulpati’ para ‘Kulguru’. O título em inglês continuará sendo ‘vice -chanceler’.

Essa decisão foi uma das várias iniciativas importantes aprovadas pelo gabinete do estado liderado por Bhajan Lal Sharma na terça -feira. O governo trará a lei das universidades do Rajastão (emenda) para implementar essas mudanças.

Outras decisões do gabinete incluem a introdução de uma nova política de têxteis e roupas, uma política de data centers e uma política de logística destinada a promover o desenvolvimento industrial e econômico no estado.

O governo também aprovou uma nova política juvenil para alcançar o objetivo de um Rajastão desenvolvido, capacitando e permitindo Young, disseram as autoridades. Ele também decidiu introduzir o projeto de lei de renda da terra do Rajastão (validação de emenda) para acelerar o desenvolvimento das áreas industriais de Riico e alterar as regras do serviço de bem -estar e pessoal.

De acordo com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jaram Patel, que informou o gabinete sobre decisões, o governo do estado pretende estabelecer um centro de fabricação global em têxteis e setor de roupas, com a política têxtil e as roupas do vestido Rajasthan-2025 que se move neste direção.

O Rajasthan Data Center Policy-2025 incentivará o estabelecimento de data centers no setor privado no Rajastão, com o objetivo de desenvolver um ecossistema de data centers de classe mundial no estado e fazer de Rajasthan um destino importante no setor dos data centers do setor , acrescentou o ministro.

O ministro também declarou que o gabinete aprovou a política logística do Rajastão-2025 para promover o desenvolvimento industrial no estado e reduzir os custos logísticos, melhorando a conectividade.

Uma proposta para alterar as regras do Secretariado do Rajasthan Vidhan Sabha (condições de recrutamento e serviço) -1992 e adicionar uma nova entrada para criar o cargo de editor principal no Secretariado do Rajasthan Vidhan Sabha também foi aprovado pelo governo do BJP.