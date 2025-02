Rajasthan: Sacerdote atingido por SUV, agredido e roubado por um grupo de homens em Jaipur

Um padre foi brutalmente atacado e roubado por um grupo de homens na área de Kardhani de Jaipur nas primeiras horas da manhã. O incidente, que foi capturado na CCTV, mostra o Subhash do Sacerdote, 40 anos, andando de decote quando ele foi deliberadamente espancado por um SUV. Momentos depois, quatro ou cinco homens deixaram o veículo e o atacaram sem piedade antes de fugir de seus pertences.

O ataque ocorreu por volta das 2h30, desde que Subhash voltou para casa depois de rituais em um casamento em Govindpura. Segundo os relatos, o réu o atingiu com paus antes de remover sua bolsa contendo dinheiro, telefone celular e até a chave escocesa. Toda a sequência de eventos foi registrada no CCTV, fornecendo evidências cruciais para a investigação policial.

As imagens do CCTV mostram os atacantes para embalá -lo do Scooty do padre, o que o faz cair. Então eles desceram sobre ele, agredindo -o repetidamente antes de agarrar seus pertences e fugir da cena. A natureza vergonha do crime levantou preocupações sobre a lei e a ordem em Jaipur, uma vez que os criminosos continuam a operar com impunidade.

A polícia de Jaipur lançou uma investigação e está analisando imagens de CCTV para identificar e deter os culpados.