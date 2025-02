Rajnath Singh Dila contra a contraparte dos Estados Unidos Pete Hegseth: “Ele explorou maneiras de aprofundar o relacionamento bilateral de defesa dos estados da Índia Unida”

O ministro da Defesa, Rajnath Singh, manteve uma excelente conversa telefônica com seu colega americano na quinta -feira. A interação ocorreu no meio de uma fúria contínua com a deportação de mais de cem migrantes ‘ilegais’ para a Índia no início desta semana. Enquanto isso, o primeiro -ministro Narendra Modi também está programado para visitar Washington na próxima semana e realizar reuniões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Analisamos a cooperação atual da defesa e exploramos maneiras e meios para expandir e aprofundar a relação de defesa bilateral da Índia -US. Também concordamos em desenhar uma agenda ambiciosa que inclui a cooperação operacional, de inteligência e defesa-industrial. Espero trabalhar em estreita colaboração com o secretário Hegseth ”, escreveu Singh em X.

Os relatórios indicam que o primeiro -ministro Modi provavelmente se encontrará em Trump na próxima semana em 13 de fevereiro. Também é provável que o POTUS seja organizar um jantar para o líder indiano durante sua visita. De acordo com um relatório do Hindustan Times, Modi chegará aos Estados Unidos em 12 de fevereiro, depois de concluir sua visita à França. Também é esperado que tenha compromissos com líderes corporativos dos EUA durante sua visita. As autoridades indianas não confirmaram oficialmente os detalhes de seu itinerário.

Enquanto isso, a controvérsia foi desencadeada no Parlamento na quinta -feira, quando os líderes da oposição afundaram pela deportação de 104 imigrantes ‘ilegais’ dos Estados Unidos. Os deportados alegaram que suas mãos e pernas foram algemadas ao longo da viagem e que não se desconectaram após pousar em Amritsar. As imagens compartilhadas on -line pareciam corroborar esta afirmação: causar indignação e protestos generalizados. Os críticos descreveram a questão como um “insulto à Índia” e exigiram intervenção imediata do governo.

No entanto, o ministro de Relações Exteriores, S Jaishankar, disse que Nova Délhi estava se envolvendo com os Estados Unidos para garantir que os índios deportados não fossem maltratados. Ele também reiterou a necessidade de tomar medidas energéticas no setor de migração ilegal.

(Com entradas das agências)

Fonte