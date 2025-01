Rajnath Singh pede cooperação global antes da Aero India 2025

O Ministro da Defesa, Rajnath Singh, instou na sexta-feira a comunidade internacional a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios de segurança global. Falando na Mesa Redonda de Embaixadores em Nova Deli, um prelúdio da Aero India 2025, Singh destacou a necessidade de unidade entre as nações para garantir a paz e a prosperidade.

“É da maior importância que países com ideias semelhantes lutem juntos por uma acção colectiva em prol da paz e da prosperidade. Sem eles, as nossas gerações futuras não serão capazes de tirar partido do crescimento económico ou das inovações tecnológicas que estamos a experimentar na era actual”, disse Singh aos embaixadores e altos comissários de vários países.

Sublinhou o papel da Índia como voz do Sul Global, defendendo uma abordagem multi-alinhada para enfrentar desafios partilhados. “O primeiro-ministro Narendra Modi articulou o compromisso da Índia em enfrentar os desafios globais através de cinco princípios orientadores: respeito, diálogo, cooperação, paz e prosperidade”, disse Singh. Acrescentou que o princípio de Vasudhaiva Kutumbakam, ou “Uma Terra, Uma Família”, constitui a base da abordagem da Índia em relação a parcerias globais.

A Aero India 2025, descrita por Singh como a maior feira aeroespacial da Ásia, será realizada na Estação da Força Aérea em Yelahanka, Bengaluru, de 10 a 14 de fevereiro. Ele chamou o evento de uma plataforma para as nações formarem parcerias estratégicas e fortalecerem a cooperação aeroespacial e de defesa. .

“Este fórum provou ser um ponto de encontro para os setores aeroespacial e de defesa apresentarem seus produtos e tecnologias. Facilita parcerias estratégicas, oportunidades de negócios e iniciativas de desenvolvimento conjunto”, disse Singh.

A Índia, observou Singh, construiu um dos maiores ecossistemas industriais de defesa da Ásia e está a trabalhar para melhorá-lo ainda mais. Destacando um marco recente, ele mencionou a colaboração entre a Tata Advanced Systems Limited e a Airbus Defence and Space, que levou ao estabelecimento de uma unidade de fabricação de aeronaves C-295 para a Força Aérea Indiana.

“A Aero India 2025 apresenta uma oportunidade para as nações parceiras explorarem conjuntamente os pontos fortes e as capacidades no sector da defesa, abordando tanto as necessidades estratégicas como os requisitos tácticos”, disse ele.

O Ministro da Defesa destacou também a importância do poder aéreo e espacial na guerra moderna, citando a sua integração com sistemas de Inteligência Artificial e Aprendizagem Automática como uma vantagem estratégica. Ele disse que o foco da Índia na autossuficiência foi reforçado por reformas políticas transformadoras destinadas a fortalecer a produção nacional e as exportações no sector da defesa.

“O governo designou o setor aeroespacial como um dos setores centrais de ‘Aatmanirbhar Bharat’. Isso tem permitido o desenvolvimento de tecnologias de ponta por meio da participação da indústria pública e privada”, afirmou.

A mesa redonda contou com a presença de altos funcionários, incluindo o Chefe do Estado-Maior da Defesa, General Anil Chauhan, e chefes de serviço do Exército, Marinha e Força Aérea, juntamente com funcionários do Ministério da Defesa e representantes do Governo de Karnataka.

A Aero India 2025 incluirá exibições aéreas, uma grande área de exposição e eventos como o Conclave de Ministros da Defesa e um programa de comissionamento. O tema do evento é “O Caminho para um Bilhão de Oportunidades”, com os três primeiros dias reservados aos negócios e os dois últimos abertos ao público.

“O evento proporcionará uma oportunidade única para a indústria mostrar suas capacidades, produtos e serviços a um público-alvo”, disse Singh.