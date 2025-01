Rajnath Singh se reunirá com o Ministro da Defesa das Maldivas, Mohammed Ghassan Maumoon, com foco no fortalecimento dos laços de defesa

O Ministro da Defesa, Rajnath Singh, realizará uma reunião bilateral com o seu homólogo das Maldivas, Mohammed Ghassan Maumoon, em Nova Deli, no dia 8 de janeiro. Maumoon fará uma visita de três dias à Índia, de 8 a 10 de janeiro.

As conversações bilaterais centrar-se-ão na revisão e expansão de vários aspectos da colaboração em defesa, incluindo formação conjunta, exercícios regulares, iniciativas de capacitação, fornecimento de equipamento de defesa e workshops de alto nível.

Durante a visita, Maumoon também viajará para Goa e Mumbai.

A Índia e as Maldivas partilham laços profundamente enraizados em ligações espirituais, históricas, linguísticas e étnicas. No entanto, o relacionamento passou por altos e baixos. As mudanças políticas nas Maldivas influenciaram a dinâmica das relações bilaterais nos últimos anos.

Durante a presidência de Abdulla Yameen (2013-2018), as Maldivas inclinaram-se para a China, levantando preocupações na Índia sobre a crescente influência de Pequim na Região do Oceano Índico (IOR).

A eleição do Presidente Ibrahim Solih em 2018 marcou uma viragem positiva nas relações entre a Índia e as Maldivas, com um enfoque renovado em parcerias em áreas como a defesa, as infra-estruturas e a gestão de catástrofes.

FOCO NA COOPERAÇÃO DE DEFESA

A próxima reunião reflete os esforços contínuos para aprofundar a cooperação em defesa entre as duas nações. As principais áreas de colaboração incluem a formação conjunta, onde as Forças Armadas Indianas melhoram as capacidades operacionais do pessoal das Maldivas. A Índia também forneceu barcos de patrulha e apoiou a modernização das Forças de Defesa Nacional das Maldivas. Exercícios bilaterais regulares como o “Ekuverin” reforçam ainda mais a interoperabilidade entre os dois exércitos.

PARCERIA ESTRATÉGICA NO OCEANO ÍNDICO

Como intervenientes-chave no IOR, a Índia e as Maldivas partilham o compromisso de manter a segurança marítima e de enfrentar ameaças transnacionais como a pirataria, o tráfico e o terrorismo. Os laços de defesa reforçados alinham-se com os objectivos mais amplos da Índia de garantir a paz e a estabilidade na região, ao mesmo tempo que combatem a influência de potências externas.

A visita de Mohammed Ghassan Maumoon significa a crescente importância da defesa e da segurança como pilares das relações Índia-Maldivas.