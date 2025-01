Rajnath Singh se reunirá com seu homólogo das Maldivas em 8 de janeiro e revisará a cooperação bilateral em defesa | Notícias da Índia

O Ministro da Defesa, Rajnath Singh, realizará uma reunião bilateral com o Ministro da Defesa das Maldivas, Mohammed Ghassan Maumoon, em Nova Delhi, na quarta-feira, onde as negociações se concentrarão na cooperação de defesa entre as duas nações, incluindo treinamento, exercícios e projetos de defesa para melhorar as capacidades da Defesa Nacional das Maldivas. Forças.

Notavelmente, o Ministro da Defesa das Maldivas fará uma visita de três dias à Índia, de 8 a 10 de janeiro. Durante a sua estadia visitará também Goa e Mumbai.

O Ministério da Defesa disse em um comunicado de imprensa: “Raksha Mantri Shri Rajnath Singh realizará uma reunião bilateral com o Ministro da Defesa das Maldivas, Sr. Mohammed Ghassan Maumoon, em Nova Delhi, em 8 de janeiro de 2025. Durante as negociações, os Dois Ministros analisará as várias facetas da cooperação bilateral em defesa, incluindo formação, exercícios regulares, projetos de defesa, workshops e seminários para melhorar a capacidade das Forças de Defesa Nacionais das Maldivas, bem como como o fornecimento de equipamentos e suprimentos de defesa”.

“A Índia e as Maldivas partilham laços espirituais, históricos, linguísticos e étnicos. As Maldivas ocupam um lugar especial na política de ‘Vizinhança em Primeiro Lugar’ da Índia, que visa trazer estabilidade e prosperidade à Região do Oceano Índico (IOR). Além disso, ambas as nações são fundamentais intervenientes na manutenção da segurança do IOR, contribuindo assim para a visão da Índia de Segurança e Crescimento para Todos na Região (SAGAR)”, acrescentou o comunicado.

No início do domingo, o Ministro das Relações Exteriores das Maldivas, Abdulla Khaleel, concluiu sua primeira visita oficial à Índia, de acordo com um comunicado de imprensa oficial do Ministério das Relações Exteriores das Maldivas.

A visita incluiu discussões de alto nível e a assinatura de acordos importantes para promover a cooperação para o desenvolvimento, marcando um passo significativo no fortalecimento dos laços bilaterais entre as duas nações.

Khaleel encontrou-se com o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, onde revisaram o amplo espectro das relações bilaterais.

As discussões centraram-se na exploração de novas áreas de colaboração, particularmente em projectos de desenvolvimento, infra-estruturas e iniciativas socioeconómicas.

Khaleel expressou gratidão pelo apoio contínuo da Índia na abordagem dos desafios fiscais enfrentados pelas Maldivas, enfatizando a importância desta parceria na promoção da estabilidade económica, afirmou o comunicado de imprensa.

Um dos destaques da visita foi a assinatura do Memorando de Entendimento (MoU) sobre Projetos de Desenvolvimento Comunitário de Alto Impacto (HICDP). Este acordo lançou a terceira fase da cooperação baseada em projectos entre a Índia e as Maldivas, com o objectivo de proporcionar benefícios tangíveis às comunidades ao nível local.