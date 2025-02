Rakhi Sawant reage à citação da polícia sobre a controvérsia latente da Índia: ‘Koi Fayeda Nahi Hai, punição pelos estupradores primeiro’

A Índia ficou latente, um show assado organizado pelo comediante Samay Raina, está sob o radar seguindo os comentários feitos pelo podcaster de Ranveer Allahbadia. As celebridades, incluindo o ator Rakhi Sawant, a Comic Bharti Singh, o influenciador Uorfi Javed e o ex -apresentador de Roadies Raghu Ram, apareceram como convidados no programa.

Em resposta à reação violenta, foram apresentadas queixas formais contra Allahbadia, o influenciador de mídia social apoia Makhija, Raina e os organizadores do programa. Mais tarde, Samay Raina abordou o problema no Instagram, afirmando que ele havia eliminado todos os vídeos do programa de seu canal e estava “cooperando totalmente” com as autoridades.