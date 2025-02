Rakhi Sawant sob radar no caso latente da Índia que envolve Ranveer Allahbadia, Cumazs enviado

O caso da Índia ficou latente: o ator e influente de Bollywood, Rakhi Sawant, esteve sob o radar no caso latente do YouTube India, que envolve os controversos comentários de Ranveer Allahbadia sobre o programa. Maharashtra Cyber ​​Cell enviou uma citação a Rakhi Sawant, ordenando que ela aparecesse diante deles em 27 de fevereiro para registrar sua declaração.

De acordo com o Maharashtra Cyber ​​Cell, Ig Yashavi Yadav, Ashish Chanchlani e Ranveer Allahabadia foram chamados à agência em 24 de fevereiro para registrar suas declarações. Samay Raina solicitou o tempo até 17 de março, que Maharashtra Cyber ​​se recusou a conceder.

No início desta semana, a unidade cibernética Maharashtra convocou Allahbadia para registrar sua declaração em 24 de fevereiro sobre os comentários obscenos feitos durante o show da Índia ficou latente.

De acordo com Yashavi Yadav, o inspetor -geral, Maharashtra Cyber ​​Cell, 42 indivíduos, incluindo artistas, produtores e influenciadores, foram convocados para questionar em relação ao assunto até agora.

A Índia tem latenteUm show assado apresentado pelo comediante Samay Raina, está sendo criticado após os comentários feitos pelo podcast Ranveer Allahbadia. As celebridades, incluindo o ator Rakhi Sawant, a Comic Bharti Singh, o influenciador Uorfi Javed e o ex -apresentador de Roadies Raghu Ram, apareceram como convidados no programa.

No meio das críticas, algumas vozes apoiaram Samay Raina, incluindo o influenciador da moda Uorfi Javed e o ator Rakhi Sawant. Rakhi foi recentemente às suas redes sociais para incentivar as pessoas a passar no assunto. Em sua mensagem, ela escreveu: “Perdoe -o, Yaar. Ok, às vezes acontece. Perdoe -o. Eu sei que ele fez errado, mas perdoe -o.

Em resposta à reação violenta, foram apresentadas queixas formais contra Allahbadia, o influenciador de mídia social apoia Makhija, Raina e os organizadores do programa. Mais tarde, Samay Raina abordou o problema no Instagram, afirmando que ele havia eliminado todos os vídeos do programa de seu canal e estava “cooperando totalmente” com as autoridades.

Além disso, ele notou que seu principal objetivo era entreter as pessoas.

“Tudo o que está acontecendo tem sido demais para mim. Eu eliminei todos os vídeos latentes do meu canal na Índia. Meu único objetivo era fazer as pessoas rirem e se divertirem. Vou cooperar totalmente com todas as agências para garantir que suas consultas sejam concluídas. Obrigado ”, escreveu Samay em sua história no Instagram.

Ciber Maharashtra convocou pelo menos 50 pessoas para registrar suas declarações em relação a um caso registrado em relação à disputa. Isso inclui os participantes do programa.

Na quinta -feira, o ator e personalidade cinematográfico Raghu Ram, que estava no painel de juízes do programa Samay Raina, gravou sua declaração com a agência.