‘Ram, Ram!’: Passageiros entram em pânico quando o incêndio de Maha Kumbh é visto pela janela do trem

Um grande incêndio eclodiu no Maha Kumbh Mela em Prayagraj no domingo, causando pânico entre os participantes e passageiros próximos. O incêndio irrompeu num acampamento e consumiu várias tendas em questão de minutos, criando um cenário de caos.

O incêndio, visível de um trem que passava, deixou os passageiros alarmados, com uma mulher exclamando: “Ram Ram!” enquanto as chamas iluminavam o horizonte. As autoridades locais, em coordenação com a polícia e os bombeiros, agiram rapidamente para conter a situação, conseguindo extinguir o incêndio em pouco tempo.

Um alto funcionário da polícia disse que dois ou três cilindros explodiram no Setor 19 do Maha Kumbh Mela, causando um grande incêndio nos campos. O responsável confirmou que ninguém ficou ferido no incidente.