Ram Temple Pran Pratishtha 1º aniversário: ​​Garota vestida como Ram Lalla se torna centro de atração em Ayodhya | OLHAR

Enquanto o povo de Ayodhya celebrava o primeiro aniversário de Pran Pratishtha do Templo Ram no sábado, 11 de janeiro, uma garota vestida como Ram Lalla se tornou o centro das atrações.

Quando a menina, que veio de Maharashtra, vestida como Ram Lalla, chegou a Ayodhya para comemorar o primeiro aniversário de Pran Pratishtha do ídolo do Senhor Shri Ram Lalla, as pessoas começaram a cantar ‘Jai Shri Ram’.

Ayodhya está vendo uma grande multidão de devotos enquanto a cidade comemora o primeiro aniversário de Pran Pratishtha.

O dia começou com Agnihotra com mantras de Shukla Yajurveda.

Será seguido pelo canto de seis lakh Shri Ram Mantra junto com a recitação de Ram Raksha Stotra e Hanuman Chalisa.

Um Ram Katha também foi planejado no ‘Angad Tila’ dentro das instalações do templo, seguido por um Discurso de Manas e programas culturais.

A cerimônia histórica, que marcou a consagração do templo, aconteceu no dia 22 de janeiro de 2024 e o primeiro-ministro Narendra Modi realizou os principais rituais. Porém, o primeiro aniversário foi comemorado em 11 de janeiro de 2025, seguindo o alinhamento do calendário hindu.

No ano passado, o evento foi celebrado em Kurma Dwadashi durante o Shukla Paksha do mês Paush do calendário hindu. Portanto, este ano, Shukla Paksha cai em 11 de janeiro.

Yogi parabeniza menino por correr mais de 1.000 quilômetros para participar das comemorações do aniversário de Pran Pratishtha O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, parabenizou no sábado um menino de seis anos que correu mais de 1.000 quilômetros do distrito de Fazilka, em Punjab, para participar do primeiro aniversário da cerimônia Pran Pratishtha de Shri Ram Lalla em Ayodhya.

Mohabbat começou sua jornada em 14 de novembro na cidade de Abohar, em Punjab, e chegou às margens do rio Saryu, em Ayodhya, na sexta-feira. Ele correu aproximadamente 1.200 quilômetros, percorrendo de 19 a 20 quilômetros por dia, disse o governo da UP em comunicado.

Mahabhishek no templo Ram O Mahabhishek de Shri Ram Lalla foi apresentado no templo Ram Janmabhoomi em Ayodhya para comemorar o primeiro aniversário de ‘Pran Pratishtha’ no sábado.

