Ram Temple Trust Conselhos Problemas no meio de uma grande pressa, exorta os peregrinos locais a atrasar a visita a esta data

Mahakumbh 2025: Ayodhya Ram Mandir Trust emitiu um aviso para os peregrinos antes de Mauni Amavasya “Amrit Snan” na quarta -feira. Em vista da grande reunião de devotos que chegam a Ayodhya de Prayagraj, tornou difícil para as autoridades lidar com o estado das coisas. No meio de Mahakumbh Mela, os devotos foram convidados a morar nas proximidades para adiar sua visita a Ayodhya para aliviar o congestionamento.