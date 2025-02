Ramadã 2025: Quando é o avistamento da lua na Arábia Saudita, Índia, outros lugares do mundo? Datas

Ramadã 2025: Como os muçulmanos esperam um dos momentos mais auspiciosos do ano, o primeiro dia do Ramadã deve cair em 1º de março. O primeiro dia do Ramadã 2025 marca um raro alinhamento entre o Hijri ou o calendário lunar islâmico e o calendário gregoriano. Embora seja usado com ortografia alternativa como Ramzan, Ramzaan ou Ramazan, o avistamento da lua determina a data da famosa ocasião.

O Ramadã 2025 é notável, pois o fenômeno incomum do alinhamento do calendário raro ocorre uma vez a cada 33 anos e essa sincronização única é um testemunho da interação intrincada entre os ciclos lunares e solares, de acordo com o Eng. sociedade.

Como ver o Ramadã 2025 Crescent Moon? O presidente do Centro Astronômico Internacional de Abu Dhabi, Mohammad Odeh, disse que a lua do meio será visível através de telescópios no oeste da Ásia, a maior parte da África e do sul da Europa. Enquanto isso, grandes partes das Américas podem testemunhar a lua crescente do Ramadã a olho nu.

Ramadán 2025 Luna e avistamento em jejum na Arábia Saudita Os muçulmanos na Arábia Saudita marcarão o mês sagrado do Ramadã a partir de 1º de março e a Lua Crescente será vista na noite de sexta -feira de 28 de fevereiro de 2025, correspondendo a 29 Sha’ban 1446 AH no calendário islâmico.

Após o avistamento da Lua Crescente do Ramadã na sexta -feira, 28 de fevereiro, após orações de Maghrib ou Night, as orações de Taraweeh começarão na mesma noite e os muçulmanos na Arábia Saudita observarão seu primeiro jejum no sábado, 1 de março de 2025. No entanto, se o Ramadán Crescent irá Não aparece na noite de sexta -feira, o mês sagrado marcará seu começo a partir de domingo, 2 de março na Arábia Saudita.

Ramadán 2025 Data da Avistação do aumento da Lua em Eau “Não ajude até ver a média média e não o quebre rapidamente até vê -lo. Se for obscurecido, estima -o: “De acordo com os ensinamentos do Profeta Muhammad. Os astrônomos do Centro Astronômico Internacional em Abu Dhabi indicam que a lua do meio deve ser vista na sexta -feira, 28 de fevereiro, enquanto a confirmação final depende do Métodos tradicionais de avistamento da lua.

Ramadán 2025 no Reino Unido O Ramadã deve começar em 1º de março no Reino Unido, dependendo do avistamento da lua.

Ramadán 2025 Data de Avista de Luna Crescent na Índia Na Índia, espera -se que a lua em crescimento seja avistada na noite de 1º de março de 2025. O jejum começará em 2 de março de 2025, se a lua aparecer em 1º de março. No entanto, a confirmação final é baseada nos comitês locais da Lua e dos estudiosos islâmicos.

Quando é o Eid 2025? Espera-se que o Eid Ul-Fit ocorra no domingo, 30 de março ou segunda-feira, 31 de março, dependendo do avistamento da lua.

Fonte