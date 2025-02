Ramadán 2025: Depois de Telangana, Andhra Govt declara dias mais curtos de trabalho para funcionários muçulmanos

Ramzan 2025: Depois de Telangana, o principal primeiro -ministro Chandrababu Naidu, o governo de Andhra Pradesh, concedeu aos funcionários muçulmanos, incluindo professores e contratados por contrato ou subcontratação, permissão para deixar seus escritórios ou escolas ou escolas uma hora No início do Ramadã, de 2 a 30 de março.

A ordem é aplicada em vários setores de serviço público em Andhra Pradesh.

Isso segue uma diretiva semelhante do governo de Telangana, que permite aos funcionários do governo muçulmano deixar o trabalho às 16h durante o Ramadã.

Uma notificação oficial do governo de Andhra Pradesh disse: “O governo de Andhra Pradesh permite que todos os funcionários professam o Islã, incluindo professores e pessoas contratadas em contrato, subcontratação e também as secretarias de Aldea / Barrio, deixam seus escritórios / escolas iniciais antes de uma hora antes de uma hora. Tempo de encerramento em todos os dias úteis durante o mês sagrado de ‘Ramzan’, de 2 de março a 30 de março para realizar os rituais necessários de acordo com as diretrizes emitidas pelas autoridades interessadas: o governo de Andhra Pradesh.

Ramadã 2025 Prevê -se que o Ramadã 2025 comece na sexta -feira à noite, 28 de fevereiro ou sábado, 1 de março, e provavelmente será concluído na noite de domingo, 30 de março. As datas precisas estão sujeitas ao avistamento da lua.

Este mês sagrado no calendário islâmico é um momento de jejum, reflexão, oração e comunidade para os muçulmanos em todo o mundo.

A conclusão do Ramadã é comemorada com o Eid al-Fitr, uma ocasião alegre com orações especiais, festas, novas roupas e doações de caridade.

Diretiva do governo de Telangana durante o Ramadã O governo de Telangana emitiu uma diretiva na segunda -feira que concedeu permissão a todos os funcionários muçulmanos do governo para deixar seus escritórios às 16h devido ao mês sagrado de Ramzan.

A ordem permanecerá em vigor durante o mês sagrado de Ramzan, observado pela comunidade muçulmana, de 2 a 31 de março deste ano.

“Portanto, o governo permite que todos os funcionários muçulmanos do governo / professores / contrato / saída / conselhos / corporações e funcionários do setor público que trabalham no estado para deixar seus escritórios / escolas às 16h durante o mês sagrado de” Ramzan ” , isto é, das 02.03 .2025 a 31.03.2025 (ambos os dias inclusivos) para oferecer as sentenças necessárias, exceto quando sua presença é necessária devido às demandas dos serviços durante o período anterior “, disse a ordem da ordem da Governo de Telangana.

