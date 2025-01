Ramayana: The Legend of Prince Rama nova data de lançamento: verifique quando o filme de anime japonês chegará aos cinemas

O tão aguardado lançamento de Ramayana: A Lenda do Príncipe Rama foi adiado. Inicialmente programado para lançamento em 18 de outubro de 2024, o filme de animação chegará aos cinemas em 24 de janeiro de 2025. O ator e diretor de Bollywood Farhan Akhtar, um dos produtores, compartilhou esta atualização no Instagram em 8 de janeiro.

Este filme é o resultado de uma colaboração entre a Índia e o Japão. Integra perfeitamente estilos de animação de ambas as nações, proporcionando uma experiência cinematográfica única. Com visuais cativantes e narrativa autêntica, o filme continua a honrar suas raízes na mitologia indiana.

Dirigido por Koichi Sasaki e Ram Mohan, o filme é baseado no épico atemporal Ramayana de Valmiki. Lançada pela primeira vez em 1992, esta adaptação animada combina a narrativa tradicional indiana com técnicas de anime japonesas. Criado com animação desenhada à mão, o filme mantém seu charme original e ainda ressoa no público moderno.