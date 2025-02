Ramazanov: Não duvido que Hamzat Chimaev levará o UFC -riem este ano

“Por um lado, não é um segredo para ninguém que o UFC seja a competição número um em todo o mundo. Um pouco mais cedo do que o confronto do título entre Du Plessi e Strickland, vi o peso médio de Asa – entre Magomedrasul Hasanov e Shamam Abdulaev. aprox.), mas não posso silenciar algo quando vejo claramente. Devido ao conjunto de habilidades, em resistência, para todos os outros componentes de Hasanov e Abdulaev, o melhor Middenufc Midden -Sepf superou. Agora, apenas Hamzat Chimaev é impressionante com as vigas superiores. Na verdade, não tenho dúvidas de que ele levará este ano este ano.

A batalha entre o campeão dos médios do UFC (até 84 kg) pelo Drikus du Plessis da África do Sul e o representante dos Estados Unidos, filho Strickland, durou todas as cinco rodadas e terminou com a vitória de Du Plessis com uma decisão unânime dos juízes . Após a luta, Drusus anunciou o desejo de conhecer Hamzat Chimaev.