Ramazanov sobre a luta Makhachev – Tsarukyan: os dois melhores pesos leves do mundo entrarão no octógono

Shamil Ramazanov: Entendo perfeitamente a grande expectativa das pessoas para essa luta porque os dois melhores pesos leves do mundo vão entrar no octógono. Mas me parece que a luta em si não será muito brilhante. E isso é normal quando dois atletas se encontram, que em termos de habilidades quase não são inferiores um ao outro. Mas já vimos pelo exemplo da luta entre Usman Nurmagomedov e Alexander Shabliy (Usman defendeu o título de campeão dos leves do Bellator em setembro de 2024 – nota RG) o que vem dessas histórias.

Qual cenário verá a batalha principal da noite acontecer?

Shamil Ramazanov: Não creio que nenhum dos atletas vá escalar ou correr riscos desnecessários, pois os riscos são altos. Arman entende que, tendo perdido a vitória, uma segunda chance pode não surgir tão cedo. O Islam acredita que está a ser dada mais atenção a esta luta porque, entre outras coisas, Tsarukyan tem feito um tremendo trabalho mediático, enquadrando repetidamente Makhachev no contexto da superioridade desportiva. E ele poderá perder muito mais, com sérias perspectivas já surgindo no horizonte se vencer. O pragmatismo excessivo na batalha tornará tudo nada espetacular e nossas expectativas nos pregarão uma peça cruel. Portanto, a princípio não espero nada de positivo, para não ficar chateado depois. Vejo que o Islão alcançará a vitória de uma forma muito cuidadosa e fará exactamente tudo o que for necessário, mas não se sobrecarregará.

A primeira luta aconteceu em 2019, após a qual Makhachev venceu por decisão unânime.

Na luta co-principal do UFC 311, o campeão da organização no peso galo, o georgiano Merab Dvalishvili, fará a primeira defesa do título na luta contra o invicto russo Umar Nurmagomedov.