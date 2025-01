Ramesh Bidhuri ataca Atishi, diz que ‘ela mudou o pai dele’

Ramesh Bidhuri, candidato do BJP pelo distrito eleitoral da Assembleia de Kalkaji, gerou outra polêmica no domingo depois de zombar pessoalmente do ministro-chefe de Delhi, Atishi, alegando que “ela mudou de pai”.

Dirigindo-se a uma reunião pública na capital nacional, Bidhuri disse: “Atishi, que era Marlena, agora é Singh. Ele até mudou de pai.”

“Esta Marlena (Atishi) tornou-se Singh. Ela mudou de nome. Arvind Kejriwal jurou a seus filhos não se alinharem com o Congresso corrupto. Marlena mudou de pai. Isso reflete o caráter do Partido Aam Aadmi”, disse Bidhuri.