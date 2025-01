Rami? Ah, o que os jornais fizeram desaparecer: fugir da polícia, as notícias censuradas

Pietro Senaldi 19 de janeiro de 2025

Na noite de sexta-feira foi anunciado que isto estava de acordo com o Ministério Público de Milão, que está investigando a morte de Molduras Elgamla perseguição policial de moto durante a qual o menino fugiu a toda velocidade durante a noite foi “corrigida”, não violou nenhum procedimento.

Um elemento importante a favor da polícia, que há quase dois meses é vítima de ataques violentos da esquerda e de uma ofensiva mediática da imprensa progressista, declarada ou não, bem como alvo de manifestações de rua agressivas e intimidadoras que a oposição cometeu, nunca condenou e por vezes defendeu.





As notícias, para colocar no jargão, estavam todas lá. No entanto, somos apenas nós Líberoao lado de Jornal e para Verdadenós o trouxemos de volta. Os demais, por descuido, ou não viram ou esqueceram de colocar na página. Apenas uma pequena caixa de notícias em alguns jornais mais observadores ou intelectualmente honestos.

No entanto, o destino de Ramy tem sido objecto diário de controvérsia e reflexão durante semanas, tanto nas salas de televisão como nos bares e redações, nem mais nem menos do que o de Donald Trump e agora muito mais do que o da Ucrânia e Volodimir Zelensky.

Sejamos claros: não nos permitimos criticar, apenas apontar. A avaliação das notícias cabe aos jornalistas, que podem cometer erros ou decidir omiti-las. Dito isto, notamos que quando há dez dias, novamente do Ministério Público, surgiu um áudio que colocou a polícia em apuros, gravado enquanto esperavam a queda (e não a morte) de Fares e Ramy, a notícia foi recebeu fama máxima. Acabou em todas as primeiras páginas, acompanhado mais tarde de comentários ferozmente críticos em relação às forças policiais, apesar de estes terem sido os dias da libertação de Cecília Sala e as notícias foram muito mais ricas do que neste fim de semana.





Em resumo, quando os Carabinieri estão sob investigação e isso inflama as ruas violentas e é polemicamente dirigido contra o governo pela esquerda, a grande imprensa e a política progressista reagem de duas maneiras opostas. Quando surgem notícias que desacreditam a aplicação da lei, é feito o máximo uso delas; Porém, quando surge um elemento que inculpa os policiais, ele é censurado ou, na melhor das hipóteses, relegado a um detalhe de mínima importância. É a imprensa, a beleza, aquela fórmula mágica, o pensamento químico que se traduz em vontade e propósito, onde a ideologia e os fãs manipulam a realidade e rebaixam a profissão.

Naturalmente, ao silêncio da informação foi seguido o silêncio daqueles, desde o prefeito de Milão, Beppe Sala, ao ex-chefe da polícia, Franco Gabrielli, e muitos outros, que se manifestaram contra os carabinieri nos últimos dias, alegando que eles estavam errados. Outros ainda, após ouvirem o áudio, alegaram que a polícia queria atropelar a motocicleta em fuga.

Essas pessoas provavelmente não teriam visto o vídeo de oito minutos, que mostra que a polícia poderia ter derrubado os meninos mais de uma vez e causado um acidente fatal, mas isso nunca aconteceu; Na verdade, quando o isolaram através de Moscova, procuravam um golpe suave que os detivesse sem o ferir. Muito suave, como evidenciado pelo som do policial dizendo: “Droga, eles pararam”. Estas palavras foram usadas contra a polícia, sem considerar que se a scooter tivesse caído naquele momento, Ramy ainda estaria vivo.

Portanto há três casos: ou a esquerda e os seus comentadores falaram sem conhecer os factos, ou falaram sem conhecer as regras, ou falaram de má-fé. Dos três, nenhum consegue.