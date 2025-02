Ele Governo do governo E o de Ramos Arizpe Eles se juntaram aos esforços para fortalecer o esporte no município, entregando materiais esportivos para as 67 equipes que participam Footbo Children’s e Menicipal Leaguel. A cerimônia foi realizada na presença do prefeito Thomas Gutierrez Merino e Coordenador Geral da Melhoria de Coahuila, Gabriel Elizono Perez.

