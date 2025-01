Film Nagar A polícia de Hyderabad registrou um caso contra personalidades proeminentes do cinema Telugu em conexão com a demolição do Deccan Kitchen Hotel, localizado em Film Nagar. Um caso foi aberto contra as superestrelas Venkatesh Daggubati e Rana Daggubati. Seu irmão Abhiram Daggubati e seu pai Suresh Babu Daggubati também enfrentam um processo policial pela demolição do Deccan Kitchen Hotel.