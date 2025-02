Ranveer Allahbadia Controvérsia: Vir Das ataca a mídia principal, diz ‘por favor, debate o que é um bom jornalismo …’

Controvérsia de Ranveer Allahbadia: O comediante Vir Das chama a mídia principal sobre o objetivo da indústria de redes sociais no meio da controvérsia de Ranveer Allahbadia.

Em uma história do Instagram, Vir Das compartilhou seus pensamentos sobre a recente controvérsia.

Sua publicação disse: “O público é sempre bem -vindo para debater o que é uma boa comédia. Um bom artista levará os comentários da cabeça, a boca fechada e pode evoluir. Ou a maneira pela qual as consequências de sua comédia em sua carreira e público são instantâneas. Esse é um processo natural.

Vir Das acrescentou: “Mas também estamos vendo muitas âncoras de mídia convencional irrelevante que fronteira com a extinção que se juntam a eliminar novas mídias que obtêm mais visualizações, entrevistas mais longas e muito mais impacto do que seus estudos inchados e salário de gordura a 1 % do custo. Se você gosta da nova mídia ou não é irrelevante.