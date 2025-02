Ranveer Allahbadia Índia obteve a piada latente Row: Youtuber diz que recebeu ameaças de morte, recompensando a Suprema Corte na cabeça

Youtuber Ranveer Allahbadia transferiu a Suprema Corte para intervenção urgenteAlegando que ele enfrenta ameaças implacáveis ​​de assédio e morte após seus comentários sobre o programa do YouTube do YouTube do YouTube que a Índia tem latente.

Em seu pedido, Allahbadia declarou que uma recompensa em sua vida havia sido feita, com ameaças explícitas que pediram que “sua linguagem fosse cortada”, criando uma atmosfera de medo e insegurança. No entanto, seu pedido de audiência urgente foi rejeitado pela Suprema Corte, com o presidente da Suprema Corte da Índia (CJI) Sanjiv Khanna afirmando que “a menção oral do caso não é permitida”.

Allahbadia, em seu pedido, argumentou que desde a emissão do show foi submetido a Uma “onda inabalável de ameaças de morte e assédio incessante”, tanto da mídia quanto do público.

Tweets destacados em X, onde os indivíduos haviam pedido abertamente a violência contra ele. Ele enfatizou que tais ameaças representam uma violação direta de seus direitos fundamentais e constituem um Seria ameaça à ordem pública. Seu pedido pediu ao tribunal a intervir para evitar uma maior escalada de atos criminosos contra ele.

Seu pedido também argumentou que o Estado e as autoridades devem reconhecer os riscos que levantam ignorando essas ameaças, o que poderia ter um efeito assustador no direito à liberdade de expressão.

Allahbadia insistiu que suas declarações sobre o programa eram “sem script e espontânea”, um período momentâneo no julgamento, em vez de um ato de comportamento premeditado. Ele argumentou que isso não deveria ser visto como um reflexo de seu caráter ou intenções, enfatizando que ele nunca quis prejudicar ou ofender ninguém.

Citando múltiplos assinados assinados contra ele, Allahbadia disse que eram tentativas maliciosas de suprimir seu direito fundamental à liberdade de expressão nos termos do artigo 19 (1) (a) da Constituição.

Ele procurou o cancelamento dos FIRs apresentado contra ele em Mumbai e Guwahati, sob as seções de Bhartiya Nyaya Sanhita, a lei de cinematografia e a lei da representação indecente das mulheres (proibição). Como alternativa, ele solicitou sua consolidação, uma suspensão de pesquisa, proteção contra prisão e segurança para ele e sua família.

No entanto, a Suprema Corte se recusou a conceder uma audiência urgente sobre o assunto. O advogado Abhinav Chandrachud, que compareceu a Allahbadia, buscou uma lista imediata do caso, mas o tribunal decidiu que seria assumido de acordo com o procedimento.