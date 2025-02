Ranveer Allahbadia Obscene Row Observação: O governo Maharashtra ordena pesquisa contra YouTuber

O problema está aumentando para o YouTuber Ranveer Allahabadia, já que o governo de Maharashtra ordenou sexta -feira uma investigação do departamento cultural contra ele no caso de uma piada vulgar no show latente da Índia recentemente.

O ministro de Maharashtra, Ashish Sela, ordenou a investigação após uma reunião dos funcionários do Departamento de Cultura do Estado. O departamento recebeu uma série de reclamações contra o YouTuber pelo controverso episódio do programa do YouTube agora eliminado, disseram as autoridades.

Shelar também ordenou que as autoridades revisassem outros programas semelhantes que contêm “comentários obscenos” e os ingressos são fornecidos sem a permissão do conselho de inspeção do teatro.

Enquanto isso, Ranveer Allahbadia mudou a Suprema Corte na sexta -feira, procurando uma intervenção urgente, alegando que ele enfrenta um assédio incessante e ameaças de morte depois que seus comentários sobre a Índia ficaram latentes.

Em seu pedido, Allahbadia declarou que uma recompensa em sua vida havia sido feita, com ameaças explícitas que pediram que “sua linguagem fosse cortada”, criando uma atmosfera de medo e insegurança. No entanto, seu pedido de audiência urgente foi rejeitado pela Suprema Corte, com o presidente da Suprema Corte da Índia (CJI) Sanjiv Khanna afirmando que “a menção oral do caso não é permitida”.

No início da sexta -feira, a polícia de Mumbai disse que Allahbadia era inatingível, com seu telefone desativado e sua residência foi fechada. A polícia também disse que também não poderia alcançar seu advogado.

Isso ocorreu depois que Allahbadia foi convidada a estar presente na delegacia de Khar em Mumbai depois que ele não apareceu diante deles para interrogar em relação a uma investigação sobre os comentários obscenos.

Uma queixa criminal também foi apresentada contra o proprietário latente da Índia, Samay Raina, e os participantes de Ranveer Allahbadia, Ashish Chanchlani, apoiam Mukhija e outros no Tribunal de Magistrados de Bandra na segunda -feira após seus controversos comentários que criaram um grande protesto público.

Desde que a controvérsia eclodiu, o relato ‘Beerbiceps’ de Allahbadia no YouTube perdeu quase 90.000 assinantes em três dias entre 10 de fevereiro e 12 de fevereiro, de acordo com a Blade Social de Toll Analytics. No mesmo período de tempo, sua outra conta do YouTube perdeu cerca de 1 lakh de assinantes.