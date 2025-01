Raquete de apostas ilegais em Calcutá: dois homens presos por oferecer apostas durante a partida Índia x Inglaterra

A polícia de Calcutá deteve na quarta-feira uma rede ilegal de apostas online no dia em que a Índia venceu a Inglaterra por 7 postigos no estádio de críquete Eden Gardens da cidade no primeiro T20I, disseram autoridades.

Seguindo informações de informantes, a polícia de Calcutá realizou batidas na cidade e prendeu dois homens que faziam apostas online dentro de uma loja, acrescentaram.

Os dois acusados ​​​​presos foram identificados como Punam Verma, 44, e Ramesh Kumar Verma, 48, e foram presos dentro da loja chamada Riddhi Siddhi Assay Center enquanto administravam um negócio de apostas de críquete usando apostas online. aplicativos móveis durante o torneio T20I Índia vs Inglaterra.

Durante a operação, a polícia recuperou dois celulares, cada um contendo diversas identidades de usuários de apostas, uma televisão e dinheiro no valor de R$ 30 mil em poder dos acusados.

A polícia registou um caso ao abrigo das secções relevantes da Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) e da Lei de Jogos e Concursos de Prémios de Bengala Ocidental, de 1957.

Mais investigações estão sendo conduzidas e esforços também estão sendo feitos para determinar se há mais pessoas envolvidas no negócio.