Raro harrier de inverno avistado perto de São Petersburgo

Um Harrier do Norte foi avistado nos campos ao sul de São Petersburgo. Isso foi noticiado no canal de telegramas “Com orelhas de coruja. Aves e natureza de São Petersburgo e da região de Leningrado.

Como observam os autores do canal, esses predadores podem ser encontrados em nossa região de abril ao final de outubro. Estas aves passam o inverno nos países da Europa Ocidental, no norte do Mediterrâneo e no norte da África.

Porém, quando os invernos têm pouca neve, essas aves podem ser encontradas perto da capital nortenha. Eles foram vistos em Kolpino e Pulkovo no inverno de 2017-2018.