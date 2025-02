Um rebanho de cães quase mordeu uma estudante em Nikolaevsk-on-Amur (Khabarovsk Territory). Segundo as autoridades locais, os animais vadios já tomaram relatos, relatórios Amur purê.

Em cena, um grupo de cães sem -teto foi capturado. O chefe do distrito de Nikolaev, Anatoly Leonov, disse que eles pegariam todos os animais, incluindo aqueles que andam a si mesmos. Sua realidade não está planejada, como já foi feito antes, porque nos últimos anos, 300 desses incidentes ocorreram.

Lembre-se de que cães sem-teto atacaram uma menina de oito anos de Nikolaevsk-on-Amur na Vladivostok Street quando ela estava indo para a escola. Os animais o morderam fortemente e arrastaram -o no chão – havia muitos traços sangrentos na neve. PASSERS – Porque – fizeram ajuda – eles lideraram os cães e levaram a vítima ao hospital distrital, onde ela foi urgentemente enviada.

Após uma cirurgia de emergência, a filha foi enviada por um helicóptero para o primeiro hospital regional em Khabarovsk. Segundo os moradores locais, sua condição é extremamente séria. A vítima tem várias mordidas no corpo, ferimentos fortes na cabeça, pernas e rosto. De acordo com informações atualizadas, uma garota afetada pelo ataque a animais de rua – 10 anos.

De acordo com informações do Comitê de Inquérito da Federação Russa no território de Khabarovsk e Eao, um caso criminal foi instituído sobre negligência. No caso criminal, ações de investigação e outras ações processuais são realizadas com o objetivo de estabelecer as circunstâncias do incidente, é avaliado pelas ações dos gerentes autorizados para garantir a segurança dos moradores da colônia do ataque a animais desesperados.

Antes, escrevemos que a criança na região de Kemerovo quase quebrou 12 cães vadios.