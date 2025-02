Ravinder Negi acusa Manish Sisodia de roubar fãs da ACS do escritório de Patparganj – Delhi News

O BJP MLA Ravinder Singh Negi acusou o ex -vice -ministro de Delhi, Manish, Sisodia, “roubar” propriedades do governo, como ares, televisões, tabelas e presidentes do escritório de Patparganj MLA.

Negi, que derrotou Avad Ojha da AAP em Patparganj, disse que Sisodia usou a mesma posição por 12 anos designada pelo Departamento de Obras Públicas (PWD) durante seu mandato como ministro da AAP. Sisodia, que foi preso no caso da política de bebidas alcoólicas de Délhi, perdeu as eleições depois de ser transferido para Jangpura de Patparganj.

Ao publicar um vídeo vazio do escritório, Negi liderou X e escreveu: “Sua corrupção ainda não atingiu seu limite. Agora, eles são especialistas em esconder a verdade e o assalto. Protegeremos os direitos das pessoas e exporemos indivíduos tão corruptos”.

Negi também afirmou que pelo menos 250 cadeiras e vários itens essenciais no escritório estavam faltando. Negi também disse que até portas e fãs do telhado foram levados.

O MLA BJP também disse que, apesar de ser uma propriedade do governo, o escritório foi usado para as reuniões eleitorais da AAP.

“Este era um escritório do governo, mas foi usado para fins eleitorais … era seu dever (de sisody) deixar todas as coisas aqui. Eles eram de propriedade do governo e deveriam ter permanecido no cargo após seu mandato”. disse.

A AAP ainda não respondeu às reivindicações de Negi.

Na semana passada, outra controvérsia eclodiu quando o BJP acusou o ex -ministro principal de Délhi, Arvind Kejriwal, de renomear a manga X oficial do Gabinete do Ministro Principal de Delhi (CMO) para ‘Kejriwal no trabalho’.

A conta foi eliminada logo depois, com o chefe do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, alegando que Kejriwal “roubou” a identidade digital do governo de Délhi.

Após uma espera de 27 anos, o BJP invadiu o poder em Delhi, conquistando 48 de 70 assentos. Delhi está agora pronto para obter um novo primeiro -ministro, com a cerimônia de juramento marcada para quinta -feira em Ramlila Maidan.