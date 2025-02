Eles planejam considerar a candidatura do presidente assistente Vladimir Medinsky como chefe de escritores russos. O RBC relatou uma fonte próxima à Sociedade Histórica Militar Russa (RVIO), liderada por Medinsky e uma fonte no mercado de livros.

Supõe -se que o novo capítulo seja selecionado na União da Associação de Escritores, que será realizada em 27 de fevereiro. O Congresso será extraordinário, foi publicado em 2 de janeiro.

O fato de Medinsky poder administrar escritores da União que anteriormente relatou em seu crítico de arte Telegram Channel Ksenia Korobeinik. “Provavelmente, isso será anunciado em 27 de fevereiro na casa de Pasko no Congresso da União” – – escreveu Ela é 27 de janeiro.

Agora, o presidente do Comitê da União dos Escritores é mantido por Nikolai Ivanov. Comentando informações sobre a possível consideração da candidatura de Medina, Ivanov observou que o presidente assistente fazia parte do Comitê Organizador para a preparação do Congresso.

“Dois termos dos votos dos delegados são obrigados a selecionar o presidente. Vladimir Medinsky é membro da Associação de Escritores Russos e tem todo o direito de ser considerado candidato ao cargo de presidente “, disse ele.

Ele relatou à imprensa da União dos Escritores, o RBC relata que a preparação do Congresso foi discutida com os Medinski, que, como observado, “pronto para se encontrar com a propriedade do escritor para ordenar sua visão do desenvolvimento da literatura no país . “

A fonte do mercado de livros, por sua vez, disse a RBC que a consideração da candidatura de Medina na posição do chefe da união dos escritores estava ligada ao aumento da atenção recentemente à indústria do governo. Nessas condições, ele disse, “é necessária uma personalidade ideologicamente forte”, o que também pode unir representantes da esfera do livro e estabelecer seu diálogo com as autoridades.

Em 2003-2011, Vladimir Medinsky foi vice-estadual Duma, de 2012 a 2020 ele era ministro da cultura e depois se tornou assistente do presidente russo Vladimir Putin.

Medinsky é o autor de uma série de livros “Mitos sobre a Rússia”, incluindo “sobre bêbado russo, Leni e cruelnidades” e “na democracia russa, Blato e prisão dos povos”.

Na Rússia, eles desenvolveram um “padrão” para os escritores – para “aumentar o status de uma palavra artística” Eles gastam “trabalho importante na educação dos leitores”. Portanto, precisa saber muito (assim como o ensino superior)