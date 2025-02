Reacher temporada 3: data de lançamento, elenco, onde ver

Com sua emocionante narrativa, o protagonista maior que a vida e a ação rápida do ritmo, a terceira temporada de Reacher mantém os fãs à beira de seus assentos. Atualmente, as duas primeiras temporadas são transmitidas em vídeos principais em mais de 240 países e territórios.

Olivier Richters como Paulie, um ex -guarda -costas do Exército dos EUA., Trabalhando para Zachary Beck.

Sonya Cassidy como Susan Duffy, um agente do Boston Dea com uma personalidade dura e sarcástica.

Alan Ritchson como Jack Reacher, ex -pesquisador militar com uma presença imponente e habilidades únicas de combate.

Baseado no romance “Persuader” de Lee Child, a terceira temporada continua a alcançar o Maine, onde ele enfrenta um inimigo mortal de seu passado. Como está enredado com agentes da DEA, assassinos implacáveis ​​e um negócio da família secreta, o Reacher está imerso em uma vasta rede criminal enquanto competia para salvar um informante secreto.

A estação de alcance tão aguardada com três novos episódios estreará em 20 de fevereiro no Prime Video. Alan Ritchson repete seu papel como Jack Reacher, os militares treinados Vagabundo que demolem criminosos enquanto viajava pelos Estados Unidos.

Veja todas as notícias de negócios, eventos de notícias por último e as últimas atualizações de notícias sobre o Live Mint. Faça o download do aplicativo Mint News para obter atualizações do mercado diário.

Business NewsNewsus Newsreacher temporada 3 Próximo: Data de lançamento, elenco, onde ver

AvançarMenos