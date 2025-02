Reações políticas do Troféu dos Campeões da ICC – ‘Brilliant Team’: Rahul Gandhi, Amit Shah, outros elogiam a vitória da Índia sobre o PAK

A Índia garantiu uma vitória dominante sobre o Paquistão No Troféu dos Campeões da ICC, 2025, que causou reações de líderes políticos em todo o país. Rahul Gandhi, Amit Shah e outros elogiaram o desempenho da equipe, destacando o trabalho em equipe e a execução.

“O triunfo épico para a equipe indiana! Uma classe mestre em trabalho em equipe e resiliência, com o século Kohli liderando a posição. Uma vitória gloriosa para todo coração que excede o críquete indiano”, escreveu Rahul Gandhi, deputado do Congresso e líder de oposição em Lok Sabha . Em sua manga oficial x

O ministro do Interior da União, Amit Shah, também parabenizou a equipe. “Um desempenho eletrizante! Bem jogado no time indiano. Você deixou todos orgulhosos de atender às expectativas de milhões de fãs de críquete em todo o mundo. Todos os meus melhores votos para seus futuros jogos”.

O primeiro -ministro de Bengala Ocidental e o chefe do Congresso de Trinamool, Mamata Banerjee, expressaram seu apoio. “Sentindo -se feliz pela vitória enfática de nossos meninos hoje pelo Paquistão no troféu dos Campeões da ICC 2025. Parabéns à equipe indiana pela vitória radical na prestigiada partida!”

O Ministro do Comércio e a Indústria da União, Piyush Goyal, elogiou os jogadores. “Que jogo e que vitória! Brilhante trabalho em equipe de nossos homens em Azul no jogo do #indvspak Champions Trophy em Dubai. Parabéns a @imvkohli pelo século vencedor do jogo e pelo marco histórico das 14.000 corridas mais rápidas do ODIS.

A Índia retirou o Paquistão por 241, e o último não conseguiu completar seus 50 overs completos. A Índia perseguiu o alvo com 45 bolas restantes. Virat Kohli liderou o rebatimento, fortalecendo a posição da Índia no torneio.

O Paquistão agora enfrenta a eliminação, já que ele perdeu dois jogos consecutivos. Eles estão no fundo do Grupo A na classificação do troféu dos Campeões.

Postado por: Akhilesh Nagari Postado em: 24 de fevereiro de 2025

