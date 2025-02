"Real" conquistou uma vitória fortemente valorizada "Manchester City" Na Liga dos Campeões

A partida principal do dia na Liga dos Campeões foi realizada em Manchester, onde recebeu a cidade de Madri Real. Ambas as equipes ficaram longe de ser brilhantes uma rodada comum, do lado de fora dos oito dos melhores, e a equipe de Josep Guardiola foi inteiramente dos participantes da primeira rodada da peça -apenas na rodada final.

Para o Manchester City, a temporada atual é apenas um pesadelo, mas a equipe estava pronta para discutir.

Interessante foi o confronto dos treinadores. Ambos são os melhores da Liga dos Campeões para o número de vitórias. Por causa do mentor do Madri, Carlo Ancelotti teve 121 vitórias, seu oponente teve 112.

E antes do jogo, um especialista italiano admitiu que ficou surpreso com os resultados de Man City.

“Estou surpreso que esse time não jogue no nível usual na Premier League. Mas nos últimos dois ou três jogos, vi um time assertivo e competitivo. Não consigo pensar que eles são fracos porque são jogadores fantásticos”. “Eles notaram”, disse ele.

Ancelotti acrescentou que a próxima partida será imprevisível e sua equipe deve mostrar a melhor versão de si mesmo.

Guardiola observou que ele tem um plano para o jogo e sabe como vencer.

“É impossível controlar todos esses quatro – Vinisius, Kilian Mbappe, Rodrigo e Jud Bellingem durante as competições. Cada uma delas é excepcional, sabemos disso. Portanto, eles precisam reduzir sua atividade. Eles são técnica e bem combinados independentes do adversário.

Antes do início do jogo, os fãs da cidade cumprimentaram o banner de Vinisius “Warm”, no qual eles chamavam para parar de chorar por causa do “Golden Ball”, que foi o seu favorito Rodri.

A reunião começou com calma – os convidados tentaram controlar mais a bola, os anfitriões contavam com um ataque de velocidade. E aos 19 minutos o Manchester City conseguiu abrir uma conta. O zagueiro Yoshko Guardiol, na área de penalidade de Madri, levou a bola para Holanna, que atingiu fortes e certamente. Os varbiters estudaram cuidadosamente todo o ataque dos proprietários, que levaram à grande escola, mas infelizmente para o Real Madrid não encontraram motivos para seu cancelamento.

No futuro, os proprietários estavam mais próximos de marcar uma segunda bola. “Realmente” criou muito poucos momentos perigosos.

Foto: Paul Ellis/AFP

A segunda metade começou com o fato de Holann Ricochet ter caído no bar. Depois disso, no entanto, o Real Madrid acrescentou consideravelmente como ele fez isso repetidamente depois que o primeiro tempo foi perdido.

E nos portões de Edererson começou a surgir, um Kilian Mbapp poderia perceber. O francês não teve sucesso, mas a bola voou para a rede em um incrível.

Então Ederson se lembrou de si mesmo, que salvou a equipe após a saída de um -um Belingham. E então os proprietários receberam o direito a uma penalidade após a partida imprecisa de Daniel Sebalos, que atirou em Phil Foden na linha do filtro de penalidade. O árbitro da França, Clerkman Turps, apontou para o “ponto” sem hesitar.

E Holann a partir de 11 metros da bola e do Tibo Courtois enviados em direções opostas – 2: 1.

Mas essa vantagem não pôde ser mantida. Ederson não bateu muito bem a bola para ele após o ataque de Vinisius, e o irmão Diaz o substituiu na programação – 2: 2. Houve quase cinco minutos para jogar.

E já em um tempo compensado, Bellingham defendeu o ‘real’ da vitória – 3: 2 após o seguinte erro dos proprietários.

Nas partidas restantes do dia, Sporty perdeu para o Borussia Dortmund – 0: 3, a Juventus ganhou o PSV da Holanda – 2: 1.

Os jogos de volta serão realizados em 19 de fevereiro.