"Real" Ele amarrou "Atlético" Em Madri Derby

Segundo a tradição, as paixões cozinharam seriamente antes da reunião desses princípios rivais. Então, alguns dias antes do jogo “Atlético” ridículo “cremoso” nas redes sociais por causa de queixas sobre o árbitro. “Mattresses” publicou uma mensagem com quatro pontos como “Instruções Básicas para Derby”. Em um deles, foi escrito o seguinte: “Use sua televisão novamente para pressionar os árbitros”. Lembre -se de que o Real Madrid havia enviado anteriormente uma queixa oficial à Federação Espanhola de Futebol com o trabalho do árbitro na partida contra Espanyol (0: 1) no fim de semana passado. No documento, “Royal Club” indicou a necessidade de uma atualização completa do sistema judicial no país.

Certamente peça o árbitro, o Real Madrid surgirá após o jogo de 8 de fevereiro. Uma multa muito controversa contra o “creme” foi nomeada pelo árbitro Cesar Soto Gradto no primeiro tempo por culpa em Samuel Lino. O juiz só apontou após a investigação em vídeo sobre o “ponto”. O atacante argentino “Atlético” Julian Alvarez foi preciso – 1: 0. Depois que eles perderam, os hospedeiros foram ainda mais ativados. No início do segundo tempo, o francês Kilian Mbappe fez a pontuação corretamente, marcou a 16ª bola no exemplo e os atiradores de atiradores de Sniers para Pole Robert Levandovsky de Barcelona (18 gols) se aproximaram.

Mais perto da vitória no final da reunião foi o Real Madrid, mas os jogadores que Carlo Ancheelotti não perceberam suas chances. O mais próximo do nada era o inglês Jud Bellingem, que caiu no bar. Como resultado – 1: 1.

De acordo com os resultados de 23 rodadas do Real Madrid, o líder permanecerá em qualquer caso exemplos e alcançará 50 pontos. O Atlético tem 49 pontos. “Barcelona” (45 pontos), que se reunirá no Sevilla no domingo, pode se aproximar das equipes de Madri.