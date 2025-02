O espanhol “Real Sociedad”, incluindo o russo Arsen Zakharyan, visitou o clube dinamarquês “Midthullann”. Os ex-Dinomovts, que recentemente se recuperaram após uma lesão grave, não estavam na formação titular.

Mas mesmo sem o clube de San Sebastian, ganhando a vitória com uma pontuação de 2: 1. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. O Real Sociedad liderou por 2 a 0 depois de Brais Mendes e Takfus Cubo, e os hospedeiros reduziram o backlog com Adam.

Após o intervalo, a pontuação no placar não mudou e Zakharyan não apareceu no campo.

Magomed Ozdoev foi substituído na partida grega do PAOK contra o FKSB da Romênia, mas sua equipe perdeu – 1: 2. Outro russo – Fedor Chalov – não entrou em campo.

O clube norueguês “Bude-Glimt” com o goleiro russo Nikita Khaikin jogou contra o Twente da Holanda e perdeu 1: 2. Khaikin recusou quatro golpes.

“Porto” e “Roma” português empatados – 1: 1. A Holanda AZ em casa venceu aproximadamente o “Galatasaray” turco – 4: 1.

Em outras partidas do dia, Fenerbahce na Turquia derrotou o belga “Stitch” – 3: 0, “Ferencvarosh” na Hungria, o tcheco “Victoria” – 1: 0, e a união belga “perdeu o” ajax “de O “Ajax” do “Ajax” do “Ajax” da Holanda 0: 2.

Os jogos de volta serão realizados em 20 de fevereiro.

Nas conferências da liga, “Panatinaikos” grego perdeu com o goleiro russo Yuri Lodyinaa “Vikkinguro” da Islândia – 1: 2.

Em outros jogos, os irlandeses “Shemro Rovers” na Noruega – 1: 0, o clube sérvio “Bachka -topol” do polonês “Yagellonia” – 1: 3 e o “carpier” esloveno e o Chipre Apoel amarrado – 2: 2 : 2: 2: 2: 2.

Na Dinamarca, Copenhague foi derrotado pelo alemão Haydenheim – 1: 2. O Senhor Belga foi derrotado pelo espanhol “Betis” 3: 0, o cipriot omonia e os paphos separaram o mundo – 1: 1 e o Boraz “Boraz” Beat ” O esloveno “Olympia” – 1: 0.

Os jogos de volta também são realizados em 20 de fevereiro.