"Realizar Sanremo também em 2026?": A reação de Carlo Conti faz seu príncipe cair, qual é o seu plano

“Foi uma bela edição em geral, a única palavra que posso dizer é agradecida. Estou quieto, pacífico. Agora há um pouco de cansaço, mas estou feliz que as músicas sejam fortes no rádio, e esse é o mais coisa importante. É hora de orçamento Carlo Conti Convidado, em conexão com o programa “A Indignação Especial” RTL 102.5.

Falando das controvérsias sobre a posição no ranking de Giorgia e Achille LauroEle acrescentou: “A controvérsia faz parte da competição, caso contrário, não haveria Sanremo. Ok. É o festival, com sua fala e distribuição, com contradições, o poder do rádio, das redes sociais é um grande rito coletivo Que ele se reúne para falar sobre os comentários sobre a condução “Christian Democrat”, um RTL 102.5: “O que os democratas significam? Não sei. Eu sou democrático e sou cristão, talvez seja a fusão das duas palavras. A direção artística é outra coisa, significa determinar tudo, o elenco, a cenografia, o compromisso dos jovens. É uma tarefa difícil de fazer. Próximo ano? A empresa me pediu para fazê -lo nos próximos dois anos, vamos dar uma olhada … talvez eu só possa fazer a direção artística, que é a coisa mais importante, e não a gerência.