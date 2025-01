Rebeldes planejam ocupar região rica em minerais do Congo, alertam especialistas da ONU

(Bloomberg) — Os rebeldes do M23 parecem estar planejando uma ocupação de longo prazo de territórios ricos em minerais no leste da República Democrática do Congo, alertaram especialistas das Nações Unidas em um relatório divulgado na quarta-feira.

Desde Abril, o M23 tem assumido o controlo de cidades congolesas com a ajuda das forças ruandesas e estabelecido administrações governamentais paralelas para controlar as principais minas e rotas comerciais, de acordo com o relatório. Ruanda nega apoiar os rebeldes e diz estar comprometido com um cessar-fogo e negociações de paz com o Congo.

A conquista continua “apesar da trégua e do cessar-fogo, sugerindo que o verdadeiro objectivo do M23 continua a ser a expansão territorial e a ocupação e exploração a longo prazo dos territórios conquistados”, afirmaram os especialistas nas conclusões provisórias apresentadas ao Conselho de Segurança da ONU.

Desde que o M23 relançou uma rebelião em 2021, o conflito no leste do Congo atingiu um nível de violência nunca visto em mais de uma década. Deslocou milhões de pessoas e minou anos de esforços para cortar a ligação entre grupos armados e o comércio de minerais como o estanho e o tântalo, que são essenciais para a electrónica portátil.

O M23 assumiu o controlo de uma das maiores minas de coltan do mundo em Abril e está a ganhar milhões com o envio de minerais para o Ruanda para exportação, segundo o relatório.

“A extração, o comércio e a exportação fraudulentos para o Ruanda” beneficiaram tanto o M23 “como a economia ruandesa”, escreveram os especialistas. O tráfico proveniente da área, conhecida como Grandes Lagos Africanos, representa “a maior contaminação das cadeias de abastecimento de minerais na região dos Grandes Lagos registada até à data”, segundo o relatório.

O M23 criou um “ministério” responsável pela exploração mineral que concede licenças a escavadores e comerciantes e duplicou os salários dos escavadores para os convencer a continuarem a trabalhar nas minas, dizem os especialistas.

Como resultado, o M23 “controlava o comércio e transporte de cerca de 120 toneladas de coltan por mês”. Em 2023, o Congo e o Ruanda extraíram cerca de 1.500 toneladas de tântalo, que é extraído do coltan, representando cerca de 63% da produção global, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Tanto os Estados Unidos como a UE têm leis sobre minerais de conflito que exigem que muitas empresas monitorizem as suas cadeias de abastecimento na região.

No mês passado, o Congo processou a Apple Inc. na Bélgica e em França por alegadamente comprar minerais do Ruanda que tinham sido “saqueados” do Congo. A Apple contestou as acusações e disse que pediu aos seus fornecedores que parassem de adquirir minerais na área.

De acordo com o relatório, pelo menos 3.000 a 4.000 soldados ruandeses estão destacados no leste do Congo e “cada unidade M23 foi monitorizada e apoiada pelas forças especiais da RDF”.

Os militares do Ruanda usaram equipamento de interferência de GPS para impedir que drones monitorizassem as suas posições, o que também afetou voos comerciais, humanitários e da ONU, disseram especialistas.

O governo ruandês e o M23 não responderam imediatamente às mensagens solicitando comentários.

O M23 afirma que luta pelos direitos dos tutsis congoleses e de outros falantes da língua ruandesa no país.

Segundo o relatório, os rebeldes também estão a formar alianças com outros grupos armados no leste do Congo. Mais de 100 milícias atuam na região, que também é rica em ouro.